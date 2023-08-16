ميسي يحفر اسمه من ذهب بأمريكا.. حقق رقماً "قياسياً" وقاد فريقه للنهائي (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لفوز كبير على نظيره فيلادلفيا يونيون، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، فجر يوم الأربعاء، ليتأهل إلى نهائي بطولة كأس الدوريات.



وكان إنتر ميامي قد تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على شارلوت برباعية نظيفة في دور ربع النهائي.



وفي المقابل نجح فريق ناشفيل في الفوز على نظيره مونتيري، ليضرب موعدًا مع إنتر ميامي في نهائي البطولة الذي سيقام في 19 أغسطس الجاري.



وساهم ميسي بشكل كبير في فوز فريقه، حيث سجل هدفه التاسع مع إنتر ميامي في ست مباريات منذ انتقاله إلى الفريق في شهر يوليو الماضي.



وتمكن النجم الأرجنتيني من تسجيل هدف بعد تمريرة من زميله جوزيف مارتينيز، حيث أضاف ثاني الأهداف ليمنح فريقه التقدم 2-0.

هدف ميسي في مرمى فيلادلفيا من تسديدة بعيدة المدى



pic.twitter.com/c13pwhje3w — Erem Sport - إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2023 هدف ميسي في مرمى فيلادلفيا من تسديدة بعيدة المدى



pic.twitter.com/c13pwhje3w — Erem Sport - إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2023

وسجل جوزيف مارتينز الهدف الأول لإنتر ميامي في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف ميسي الثاني مع الدقيقة الـ 20، وأحرز جوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 47، فيما سجل الرابع دافيد أوتشوا مع الدقيقة الـ 84، وسجل هدف فيلادلفيا الوحيد أليخاندرو بيدويا في الدقيقة الـ 75.



وأصبح ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ إنتر ميامي الأمريكي يسجل في 6 مباريات متتالية.



وأحرز إنتر ميامي 21 هدفا في آخر ست مباريات.



وبانتصاره اليوم ضمن إنتر ميامي مكانه في النسخة الأولى من دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) الذي ينطلق العام المقبل. وسجل جوزيف مارتينز الهدف الأول لإنتر ميامي في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف ميسي الثاني مع الدقيقة الـ 20، وأحرز جوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 47، فيما سجل الرابع دافيد أوتشوا مع الدقيقة الـ 84، وسجل هدف فيلادلفيا الوحيد أليخاندرو بيدويا في الدقيقة الـ 75.وأصبح ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ إنتر ميامي الأمريكي يسجل في 6 مباريات متتالية.وأحرز إنتر ميامي 21 هدفا في آخر ست مباريات.وبانتصاره اليوم ضمن إنتر ميامي مكانه في النسخة الأولى من دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) الذي ينطلق العام المقبل.

كما حصل الأسطورة ليونيل ميسي إلى 11.7 مليون إشارة في الشهر الماضي على تويتر، متجاوزا مبابي (4.8 مليون) وكريستيانو رونالدو (3 مليون) ونيمار (2.3مليون).

الأسطورة ليونيل ميسي مع انتر ميامي حتى الآن:

• 6 مباريات

• 6 انتصارات

• 5 رجل المباراة

• 10 مساهمات تهديفية

• 9 أهداف

• 1 أسيست

✅ سجل في كل مباراة

✅ سجل في دور المجموعات

✅ سجل في دور الـ32

✅ سجل في دور الـ16

✅ سجل في دور ربع النهائي

✅ سجل في دور نصف النهائي

✅ رجل المباراة في أول مباراة

✅ رجل المباراة في ثاني مباراة

✅ رجل المباراة في ثالث مباراة

✅ رجل المباراة في رابع مباراة

✅ رجل المباراة في سادس مباراة

✅ أكثر من ساهم في كأس الدوريات

✅ أكثر من سجل في كأس الدوريات

✅ وصل رسميًا إلى نهائي كأس الدوريات

✅ وصل رسميًا إلى بطولة الكونكاكاف القارية 2024

✅ لأول مرة في تاريخ النادي يصل الفريق إلى نهائي

✅ لأول مرة في تاريخ النادي يحقق الفريق 6 انتصارات متتالية

✅ لأول مرة في تاريخ النادي سيشارك في بطولة الكونكاف القارية في 2024