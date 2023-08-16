النصر يستهدف صفقة "مدوية" من ليفربول

السومرية نيوز - رياضة



كشفت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن نادي النصر السعودي، مهتم للغاية بالتعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأضحت شبكة "فوت ميركاتو"، أن مستوى نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، في مباراة مضيفه الاتفاق، دفع إدارة النصر بقوة نحو التفكير في ضم أليسون.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أن اللعب في الدوري السعودي، يبقى تحديا مغريا لحارس مرمى منتخب البرازيل.

يذكر أن نادي النصر بالذات فتح باب الهجرة أمام اللاعب من أوروبا إلى السعودية، بتعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في كانون الثاني الماضي، ومن ثم تعاقد مع كل من السنغالي ساديو ماني، والإيفواري سيكو فوفانا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.