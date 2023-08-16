ليوث الرافدين بمواجهة الهند في كأس ملك تايلاند

وذكرت القناة الاعلامية لاتحاد كرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اليوم جرت في مدينةِ شانغ ماي التايلانديّة، مراسيمُ قرعة كأس ملك تايلاند الـ 49 والتي يشاركُ فيها منتخبنا الوطنيّ للفترة من 4 لغاية 11 من أيلول/ سبتمبر المُقبل (فترة التوقف الدوليّ)".وأشار البيان الى ان "القرعة حضرها (أون لاين) كل من المُديرِ الإداريّ للمُنتخبِ الوطنيّ مهدي كريم والمنسق الإعلاميّ محمد عماد، وأوقعت القرعةُ منتخبنا في مواجهةِ منتخب الهند".وأضاف ان "منتخبُ تايلاند يواجه منتخبَ لبنان في السابع من الشهر نفسه، ويخوض الفائزان من كل لقاءٍ المباراة النهائيّة في العاشر من الشهر أعلاه، بينما يخوض الخاسران في اليوم نفسه مباراةَ تحديد المركزين الثالث والرابع، وستقام مبارياتُ البطولة في مدينةِ شانغ ماي في ملعبِ الذكرى 700".