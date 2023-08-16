من اجل البقاء.. برشلونة يقدم عرضا مغريا لشتيجن

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة سيعقد اجتماعا مع رينيه فوم بروخ، وكيل تير شتيجن، للاتفاق على تجديد حارس المرمى الألماني.ويمتد عقد تير شتيجن مع برشلونة، حتى صيف 2025، لكن هناك رغبة في الإبقاء عليه لفترة أطول.وأضافت الصحيفة، أن الإدارة الرياضية لبرشلونة تسعى للتوصل إلى اتفاق على تجديد عقد تير شتيجن في أسرع وقت ممكن.واقترب برشلونة من التوصل لاتفاق مع رينيه بشأن الشروط الشخصية في عقد تير شتيجن.وأوضحت الصحيفة، أن نية برشلونة هي تقديم عقد تجديد مختلف لتير شتيجن، بمعنى أن يوقع اللاعب على عقد يتضمن تعديل الراتب الذي يجعله يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي للنادي.