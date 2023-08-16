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كم بلغ سعر قميص نيمار مع الهلال السعودي؟

رياضة

2023-08-16 | 10:02
كم بلغ سعر قميص نيمار مع الهلال السعودي؟
714 مشاهدة

تعرف على سعر قميص نيمار مع الهلال السعودي، بعد الإقبال الواسع على شرائه من قبل جماهير "الزعيم" في الساعات الأخيرة.

وأعلن نادي الهلال، في وقت سابق، عن التعاقد مع نيمار دا سيلفا قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد لمدة عامين حتى صيف 2025.

وأحدثت صفقة انتقال نيمار دا سيلفا إلى الهلال ردود أفعال واسعة عربياً وعالمياً، كونه أحد أهم لاعبي كرة القدم في العالم خلال السنوات الأخيرة.


وطرح متجر "بلو ستور" الخاص بنادي الهلال السعودي قميص نيمار للجماهير بسعر 269 ريالا سعوديا، بمقاسات متنوعة، وذلك في ظل الطلبات المتزايدة على القميص.

وبالفعل شهد متجر الهلال إقبالاً تاريخياً من قبل جماهير فريق العاصمة السعودية الرياض على شراء قميص نيمار، بحسب ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.

وينتظر أن يلعب نيمار دا سيلفا مباراته الأولى بقميص الهلال، يوم السبت المقبل، حين يواجه الفيحاء، في الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

بحسب صحيفة السعودية، فإن الهلال باع قمصانا لنيمار بقيمة 3 ملايين ريال، خلال الساعات الأولى من عرضه للبيع.

وتشير الصحيفة إلى أن النادي السعودي يستهدف أن تصل قيمة ما سيتم بيعه من قمصان نيمار حتى نهاية الشهر الجاري 10 ملايين ريال.

يذكر أن نيمار، قائد منتخب البرازيل، أحد أهم لاعبي كرة القدم في كرة القدم العالمية في العقد الأخير والصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم عند انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 نظير 222 مليون يورو.

وانضم نيمار إلى كوكبة من النجوم العالميين الذين انتقلوا للدوري السعودي مؤخراً ضمن خطة تحويل المسابقة إلى واحد من أفضل 10 دوريات على مستوى العالم.
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