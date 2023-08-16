فاتي يحسم مستقبله مع برشلونة

ويعاني فاتي من تجاهل مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي يعتمد عليه خلال دقائق قليلة من المباريات، وآخرها المشاركة في التعادل السلبي أمام خيتافي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المحلي "ليغا".بخلاف ذلك، فإن اسم فاتي ارتبط مرارا وتكرارا بالرحيل عن صفوف العملاق الكتالوني، حيث يتطلع اللاعب للمشاركة أساسيا والحصول على فرصة أكبر داخل أرضية الملعب، وهو ما فتح الباب أمام عدة أندية أوروبية للظفر بخدماته.ووفقا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أنسو فاتي قرر الرحيل بشكل نهائي عن برشلونة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2023.وذكر المصدر أن فاتي يمتلك عدة عروض قوية من بعض الأندية الأوروبية، يأتي على رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.في المقابل، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن فاتي كان يرغب في البقاء مع برشلونة، ولكنه علم بأن دوره اقتصر على المشاركة كبديل، وهو ما دفعه لطلب الرحيل نهائيا.ويعد أنسو فاتي (20 عاما) أبرز إنتاجات قطاع الناشئين في نادي برشلونة، حيث تم تصعيده للفريق الأول قبل 3 سنوات وتنبأ له البعض بأن يصبح الخليفة الجديد للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.وبعد رحيل ميسي في صيف 2021، منحه البارسا القميص رقم 10، ولكنه فشل في تقديم المستوى المطلوب، بسبب إصاباته المتكررة والتي أثرت على مستواه حتى أصبح حبيسا لمقاعد البدلاء.