برشلونة يتلقى "طعنة جديدة".. لاعب بارز يطلب الرحيل

ووفقا لصحيفة "آس"، فإن اللاعب أنسو فاتي لا يرغب في الاستمرار مع برشلونة خلال الموسم الحالي، بسبب البداية المحبطة للفريق.وأشارت الصحيفة إلى أن فاتي شعر بأنه لاعب غير أساسي لدى المدير الفني تشافي، لا سيما وأنه شارك كتبديل ثالث في مباراة خيتافي بالجولة الأولى من الليجا.ويشعر فاتي بالإحباط، لأن تشافي يفضل عليه، عبد الصمد الزلزولي ولامين يامال في خط الهجوم، رغم رحيل عثمان ديمبلي لباريس سان جيرمان وعدم تعويضه بلاعب آخر حتى الآن.ورغم أن أنسو فاتي حاول إقناع تشافي بقدراته في فترة الإعداد، لكنه يرى أن تقييم المدير الفني لم يتغير حتى الآن.وأوضحت أن فاتي أبلغ ممثليه بالبحث عن فريق جديد قبل نهاية الميركاتو الصيفي هذا الشهر.ويرتبط أنسو فاتي بعقد مع ناديه برشلونة حتى 30 حزيران 2027.