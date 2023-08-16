رسميا.. الميناء يعيين قحطان جثير مديرا فنيا للفريق

وقال رئيس النادي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب الجديد للسفانة الكابتن قحطان جثير، إن "مسيرة فريق النادي في دوري المحترفين ستأتي مُغايرة في الموسم الجديد، لان (السفانة) استوعبوا درس التعثر والهبوط الى دوري الدرجة الاولى في الموسم الماضي لذلك ركنت الادارة الى وضع رؤية جديدة ستجعل من العريق فريق صعب التغلب عليه".وأوضح أن "اخفاقات الموسم الماضي انتهت وأوراق النعثرات قد طويت بفضل تظافر جهود الجميع من ادارة ومحبين للفريق الأزرق".وأضاف أن "الامور تسير بالاتجاه الصحيح وان الادارة باختيارها للمدرب القدير قحطان جثير تبرهن على انها تنشد تحقيق تعاقدات ملبية للطموح من خلال المدرب الجديد الذي له خبرة في المسابقة العراقية والاسماء التي ستكون من أسباب تحقيقه للنجاح إن شاء الله".وتابع أن "الادارة سبق واجتمعت بالكادر التدريبي ووصلت الى قناعة مفادها أن هناك طموحا وتطلعات لدى مدربنا الجديد ورفاقه لاصابة التوفيق لذلك سنكون من الداعمين للفريق وللجهاز الفني وهي رعاية ستكون مستدامة لان غايتنا هي العودة بـ(السفانة) الى جادة التفوق".إلى ذلك، أشاد المدرب قحطان جثير بالرؤية الايجابية التي تتعاطى فيها الادارة مع الجهاز الفني، مؤكدا أن خياراته للمساعدين والمحلل الفني تنسجم مع قناعاته بان من يعمل معه يجب ان يكون قيمة فنية مُضافة.وبين أن "الادارة كانت مساندة لنا في خياراتنا الاخيرة للاعبين" مُشددا على أن "قائمة المُحترفين ستشهد اضافة اسماء اخرى قريبا وأن فلسفة عملنا تذهب باتجاه الوصول بالفريق الى ابعد نقطة في طريق الاعداد والتحضير وان جمهور العريق سيرى في الفريق منافس قوي بدوري المحترفين، وقائمة من اللاعبين تستحق المؤازرة والتشجيع".وكان (السفانة) قد حقق الموسم الماضي بطولة الدوري العراقي لكرة القدم/ الدرجة الأولى بجدارة، وعاد إلى دوري الاضواء، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قبل إدارة النادي وعلى رأسها الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، وعزم لاعبيه، والمؤازرة الكبيرة من قبل جمهوره الوفي.