لكتابة التأريخ وليس من أجل المال.. نيمار يوضح أسباب انتقاله للهلال

وأعلن الهلال وبشكل رسمي، تعاقده مع نيمار يوم الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2023، قادماً من باريس سان جيرمان في صفقة بلغت 100 مليون يورو دُفعت للنادي الفرنسي بخلاف راتبه والمكافآت المنصوص عليها في عقده الممتد لموسمين، أي حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2025.وفي أول مقابلة له بعد انضمامه إلى الهلال، لمّح نيمار البالغ من العمر 31 عاماً، إلى أن انتقاله للفريق السعودي جاء من أجل خوض تحدٍّ جديد والفوز بالألقاب وليس بسبب الأموال، في ظل المعلومات التي راجت بأن اللاعب البرازيلي سيتقاضى راتباً مذهلاً اختلفت التقارير الإعلامية في تحديده.راتب نيمار مع الهلالفقد ذكرت صحيفة lequipe الفرنسية الرياضية أن الهلال اتفق مع المهاجم البالغ عمره 31 عاماً، على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) خلال موسمين.فيما قال الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، إن راتب نيمار سيكون أعلى من ذلك بكثير، إذ سيتقاضى 300 مليون دولار خلال عامين، وقد يصل إلى 400 مليون مع الإضافات.وقال نيمار في تصريحاتٍ أبرزها الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقاً): "لقد حققت كثيراً من الإنجازات في أوروبا واستمتعت بأوقات خاصة، لكنني أفكر دائماً في أن أكون لاعباً عالمياً وأن أختبر نفسي بالتحديات والفرص الجديدة في أماكن جديدة".نيمار يشرح أسباب انتقاله لنادي الهلال السعوديوأضاف: "أريد أن أكتب تاريخاً جديداً، والدوري السعودي للمحترفين يتمتع بطاقة هائلة ولاعبين جيدين في الوقت الحالي، سأكون من ضمن قائمة من اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا في المملكة العربية السعودية على مر السنين، ولهذا أرى أنها (السعودية) المكان المطلوب".وتابع نيمار: "الهلال نادٍ عملاق وله جماهير رائعة، وهو الأفضل في آسيا، وهذا يعطيني شعوراً بأنه القرار الصحيح بالنسبة لي، أحب الفوز وتسجيل الأهداف، وأخطط لمواصلة ذلك في المملكة العربية السعودية ومع النادي".والتحق نيمار بعدد من نجوم كرة القدم الأوروبية إلى الهلال، حيث سبقه كل من مواطنه مالكوم القادم من زينيت سانت بطرسبورغ، والبرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون، والسنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو، فيما أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى توصل "الزعيم" لاتفاق مع الحارس المغربي ياسين بونو وناديه إشبيلية لتمثيل الفريق لمدة 3 مواسم قادمة.كما يضم الدوري السعودي حالياً العديد من نجوم اللعبة في العالم، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش مع النصر، والفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي، والبرازيلي فابينيو مع اتحاد جدة، والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في أهلي جدة، والإنجليزي جوردان هندرسون مع الاتفاق، والأرجنتيني إيفر بانيغا مع الشباب.