رسمياً.. إشبيلية يعلن انتقال حارسه المغربي الى الدوري السعودي

وأعلن مينديليبار، عبر تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" رحيل بونو، عقب الخسارة ضد مانشستر سيتي، ليلة أمس الأربعاء، بركلات الترجيح (5-4) بكأس السوبر الأوروبي.وكانت تقارير صحفية مؤخرا، قد أفادت بتوصل الهلال لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات إضافية لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو.وأشارت التقارير، إلى أن بونو سيرتبط بعقد مع الهلال لمدة 3 سنوات.