إشراك بطل السعودية في دوري أبطال أوروبا!.. طلب "مرتقب" للاتحاد الأوروبي

وحسب المنصة، فإن المسؤولين السعوديين سيتقدمون بطلبٍ إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل مشاركة بطل دوري روشن في دوري أبطال أوروبا بدايةً من نسخة 2024-2025 التي ستشهد توسعًا ونظامًا جديدًا للمسابقة.وتشارك الأندية السعودية بالفعل في مسابقتين إقليميتين وهما البطولة العربية للأندية، ودوري أبطال آسيا. ويطمح صُنّاع القرار في المملكة إلى المنافسة في إطار جديد، وهو دوري أبطال أوروبا، أقوى مسابقة للأندية حول العالم.وستشهد بطولة دوي أبطال أوروبا نظامًا جديدًا بدايةً من موسم (2024-2025) يكون فيه عدد الفرق المشاركة 36 بدلًا من 32، حيث سيتم تأهل 4 فرق إضافية وفق معايير يحددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.ويستهدف المسؤولون في السعودية إلى تخصيص مقعدٍ من هذه المقاعد الأربعة الإضافية، لبطل الدوري السعودي.ونجح الدوري السعودي مؤخّرًا في استقطاب نجوم بارزين في كرة القدم العالمية، أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرّات إلى النصر، وحامل جائزة الكرة الذهبية 2022 الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد، والبرازيلي نيمار جونيور للهلال.جدير بالذكر أن اتحاد جدة هو بطل الدوري السعودي عن الموسم الماضي (2022-2023) بعد أن حسم المنافسة في الأمتار الأخيرة مع النصر بفارق 5 نقاط، ليضيف (النمور) اللقب الـ9 تاريخيًا، والأول منذ موسم 2008-2009.