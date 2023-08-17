36 بطولة.. غوارديولا يكتب التأريخ ويحتل وصافة المدربين الأكثر تتويجاً بالالقاب

وخلال 15 عامًا في مجال التدريب، مع أندية برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، نجح غوارديولا في وضع اسمه وصيفاً بقائمة أكثر المدرب حصولاً على بطولات، ليحطم رقم أسطورة التدريب في رومانيا ميرتشا لوتشيسكو توج بـ 35 لقباً خلال 42 سنة، فيما يتصدر السير أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد، صاحب الـ 49 بطولة خلال 39 عامًا.ووفقا لشبكة "Squawka" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أصبح غوارديولا أول مدرب يفوز بكأس السوبر الأوروبي مع 3 فرق مختلفة، بواقع مرتين مع برشلونة، ومرة مع بايرن ميونخ، ومرة مع مانشستر سيتي.وكذلك أصبح غوارديولا، ثاني مدرب يفوز بكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، بعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي فاز به مرتين رفقة ميلان، ومثلهما مع ريال مدريد.وذكر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي عبر منصة "إكس"، إنجازاً جديداً لغوارديولا حيث أكد أن المدرب الإسباني حطم الرقم القياسي الخاص بعدد البطولات التي حققها مع ناد واحد، بعدما وصل إلى البطولة رقم 15 مع مانشستر سيتي، فيما حقق 14 مع برشلونة.