ترقب كبير لعشاق بطل العالم.. شركة آبل تعلن إنتاج مسلسل عن ميسي

لم تستقر شركة أبل على اسم المسلسل الذي سيعرض مقاطع ولحظات لم تُنشر من قبل في حياة ليونيل ميسي ورحلته إلى شواطئ ميامي.مسلسل ميسييأتي "مسلسل ميسي" ضمن استراتيجية منصة أبل TV+ لتقديم محتوى حصري ومتميز يجمع بين أعلى مستويات الإبداع والإنتاج، وقد أفادت تقارير بأنه سيتم استثمار ميزانية كبيرة في إنتاج المسلسل من أجل تقديم تجربة مشاهدة استثنائية للجمهور، دون تحديد موعد عرضه. وسيتم إنتاج "مسلسل ميسي" بالتعاون مع شركة "Smuggler Entertainment" للإنتاج.يُذكر أن شركة أبل هي صاحبة حقوق بث الدوري الأمريكي، بعد عقدها شراكة تاريخية مع رابطة الدوري الأمريكي، ستستثمر بموجبها ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة. كما كان لعملاق التكنولوجيا دور في إتمام صفقة تعاقد ميسي مع إنتر ميامي، عندما عرضت على الأرجنتيني جزءاً من أرباحها القادمة من المشتركين الجدد في خدماتها.يُذكر أن ليونيل ميسي قد انتقل إلى نادي إنتر ميامي هذا الصيف بعد مغادرته نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وكانت بداية النجم الأرجنتيني في الأراضي الأمريكية موفقة للغاية، حيث ساعد فريق إنتر ميامي في الوصول إلى نصف نهائي كأس الدوريات، كما أحرز 8 أهداف في 5 مباريات.كواليس حصريةالمسلسل المعلَن عنه حديثاً يعد المشاهدين بتجربة فريدة وغير مسبوقة بمشاهدة كواليس وصول ميسي إلى إنتر ميامي.وفي هذا الصدد يقول ميسي: "أنا سعيد للغاية بقدومي إلى ميامي والانضمام إلى هؤلاء الأشخاص الرائعين والمؤسسة البديعة".من المتوقع أن يتابع عشاق الرياضة والترفيه "مسلسل ميسي" بشغف كبير، حيث سيقدم لهم نظرة عميقة لواحدة من أهم لحظات مسيرة اللاعب الأفضل في التاريخ في نظر كثيرين.