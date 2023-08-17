مفاجأة "مدوية".. ميسي قد يلتحق بالدوري السعودي قريباً!

وحسب صحيفة "البلاد" السعودية، فإن ميسي تلقى عرضًا للانتقال إلى صفوف أحد الأندية السعودية المدعومة من صندوق الاستثمار السعودي، في صفقة إعارة تمتد لموسم واحد فقط.ولم تكشف الصحيفة الشهيرة عن هوية الفريق الراغب في التعاقد مع ميسي، إلا أن معلومات أخرى تحدثت عن كون الاتحاد السعودي هو الفريق المرشح للفوز بخدمات ميسي هذا الصيف.ويسعى النادي السعودي إلى التقدم بعرض رسمي لا يقاوم من أجل اقناع إنتر ميامي بالتخلي عن خدمات نجمه الأرجنتيني لموسم واحد فقط، بعد شهر ونصف فقط من انضمامه إلى صفوف النادي الأمريكي هذا الصيف.وكان الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع قائد منتخب التانغو البالغ من العمر (35) عامًا، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، لكن النجم الأسبق للبلوغرانا قرر الانتقال إلى الدوري الأمريكي.ويرى متابعون أن ضعف المنافسة في الدوري الأمريكي قد يعزز من فرص دوري روشن في استقطاب اللاعب بنظام الإعارة من ميامي، خاصة مع تضاعف أعداد النجوم المنضمين إلى الأندية السعودية، والذين كان آخرهم البرازيلي نيمار جونيور.ولم يُعرف بعد موقف ميسي أو ميامي من العرض السعودي، إلا أن النجم الأرجنتيني قد يوافق على اللعب لعام واحد فقط في السعودية، خاصة لكونه سفيرًا للسياحة في السعودية خلال الوقت الراهن.