مسلسل التعاقدات يستمر.. الوحدة السعودي يعلن ضم احد نجوم الدوري الاسباني

ونشر نادي الوحدة مقطع فيديو، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، تضمن الإعلان عن التعاقد مع جواد اليامق، قائلا: "أسد جديد يكمل مسيرة أسود الأطلسي مع الوحدة".وقال المدافع المغربي: "أنا فخور جدا بارتداء قميص نادي الوحدة، جواد الياميق وحداوي".وشارك جواد الياميق، البالغ من العمر 31 عاما، في 70 مباراة مع نادي بلد الوليد، سجل خلالها 3 أهداف وصنع اثنين.ودافع المدافع المغربي، عن ألوان منتخب بلاده في 27 مباراة دولية، ويعتبر أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تحقيق "أسود الأطلس" لإنجاز غير مسبوق، من خلال التأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.