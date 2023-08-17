تحديد مدة غياب ميليتاو عن الملاعب بعد اجراء العملية الجراحية

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية انه من المتوقع أن "يغيب ميليتاو عن الملاعب لمدة 8 أشهر، وفي أفضل الحالات يمكن أن يعود فقط للجزء الأخير من الموسم الذي بدأ للتو".وشددت الصحيفة أن "النادي الأبيض يرفض البحث في السوق عن بديل له، ولكن سيتم الاعتماد على مارفيل لاعب الأكاديمية".