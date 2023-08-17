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تحديد مدة غياب ميليتاو عن الملاعب بعد اجراء العملية الجراحية

رياضة

2023-08-17 | 11:22
تحديد مدة غياب ميليتاو عن الملاعب بعد اجراء العملية الجراحية
المصدر:
وكالات
1,350 مشاهدة

كشف نادي ريال مدريد عن خضوع البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، لعملية جراحية ناجحة، اليوم الخميس، للتخلص من إصابته بالرباط الصليبي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية انه من المتوقع أن "يغيب ميليتاو عن الملاعب لمدة 8 أشهر، وفي أفضل الحالات يمكن أن يعود فقط للجزء الأخير من الموسم الذي بدأ للتو".

وشددت الصحيفة أن "النادي الأبيض يرفض البحث في السوق عن بديل له، ولكن سيتم الاعتماد على مارفيل لاعب الأكاديمية".
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