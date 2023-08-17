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تحديد مدة غياب ميليتاو عن الملاعب بعد اجراء العملية الجراحية
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف نادي ريال مدريد عن خضوع البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، لعملية جراحية ناجحة، اليوم الخميس، للتخلص من إصابته بالرباط الصليبي.
وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية انه من المتوقع أن "يغيب ميليتاو عن الملاعب لمدة 8 أشهر، وفي أفضل الحالات يمكن أن يعود فقط للجزء الأخير من الموسم الذي بدأ للتو".
وشددت الصحيفة أن "النادي الأبيض يرفض البحث في السوق عن بديل له، ولكن سيتم الاعتماد على مارفيل لاعب الأكاديمية".
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