في أوروبا.. أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، عن أسماء اللاعبين الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم (2022-2023).





في المقابل، غاب عن القائمة الثلاثية النهائية نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الذي حل سادسًا بين أفضل 10 لاعبين. واللاعبون الثلاثة الذين حصلوا على أكبر عدد من النقاط، هم: "كيفين دي بروين (بلجيكا - مانشستر سيتي)، إيرلينج هالاند (النرويج - مانشستر سيتي)، ليونيل ميسي (الأرجنتين - باريس سان جيرمان، الآن في إنتر ميامي)".في المقابل، غاب عن القائمة الثلاثية النهائية نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الذي حل سادسًا بين أفضل 10 لاعبين.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة، في مراسم قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي ستقام يوم الخميس الموافق 31 آب الجاري، في منتدى جريمالدي بموناكو.



وتم اختيار قائمة مختصرة أولية من اللاعبين، من قبل مجموعة الدراسة الفنية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بناءً على أدائهم خلال الموسم، على مستوى النادي والمنتخب الوطني.



بعد ذلك، تم التصويت على المرشحين الثلاثة الأوائل، من قبل لجنة تحكيم مكونة من مدربي الأندية، التي لعبت في مراحل المجموعات من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023، جنبًا إلى جنب مع مدربي منتخبات الرجال.



كما شاركت في لجنة الاختيار مجموعة من الصحفيين، اختارتهم وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية (ESM).



وطُلب من المدربين والصحفيين اختيار أفضل 3 لاعبين من القائمة المختصرة، من خلال تخصيص 5 نقاط و3 نقاط ونقطة واحدة على التوالي.



واستندت النتيجة النهائية على إجمالي عدد الأصوات التي أدلى بها المدربون والصحفيون، ولم يُسمح للمدربين بالتصويت للاعبين من أنديتهم.