بشرط واحد.. حديث عن بديل مبابي في ريال مدريد

وذكرت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد يفكر في استعارة لوكاكو هذا الموسم، خاصة مع إمكانية تعطل قدوم كيليان مبابي هذا الصيف.ويحاول الريال، ضم مبابي من باريس سان جيرمان، لكن التقارير تؤكد أن اللاعب مستمر هذا الموسم، وسيرحل بالمجان في صيف 2024.وتابعت الصحيفة "تشيلسي عرض لوكاكو على ريال مدريد بمقابل 40 مليون يورو، خاصة وأن عملية ضم مبابي للميرنجي تواجه صعوبة بالغة".ونوهت "ريال مدريد ينتظر إنهاء مسلسل قدوم مبابي، وحال فشل استقدامه هذا الموسم، سيكون البديل هو استعارة لوكاكو".وأوضحت "تشيلسي سيكون مستعدا للسماح برحيل لوكاكو على سبيل الإعارة سواء بوضع خيار الشراء النهائي أو لا".ويرتبط روميلو لوكاكو بعقد مع ناديه تشيلسي حتى صيف عام 2026، ولعب الموسم الماضي مع إنتر ميلان على سبيل الإعارة.