ميسي: ذهابي لباريس لم يكن ضمن خطتي

وانضم البرغوث إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر بعدما رفض التوقيع على عقد جديد مع النادي الباريسي.وخلال تصريحات في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس قال ميسي :"ذهابي إلى سان جيرمان لم يكن ضمن خطتي ولا رغبتي".وتابع :"لطالما أردت البقاء داخل برشلونة ولم أرغب في الرحيل".ونفى ميسي اهتمامه بالتتويج بمزيد من الجوائز الفردية وذلك بعد ساعات من ترشيحه لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم (2022-2023) رغم مغادرته القارة العجوز.وأضاف: "لقد حققت كل شيء في كرة القدم والشيء الوحيد الذي كان ينقصني هو كأس العالم مع منتخب بلادي حيث كان حلمي الأكبر".واستطاع ميسي مؤخراً قيادة فريقه الجديد للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات وهي البطولة التي تشارك فيها فرق الدوريين الأمريكي والمكسيكي.