Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بصورة وحشية.. اعتقال شخص قام بتعنيف ابنتيه في البصرة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لائحة بأعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري السعودي

رياضة

2023-08-18 | 02:25
لائحة بأعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري السعودي
531 مشاهدة


السومرية نيوز – رياضة

بات الحديث عن الدوري السعودي يشغل وسائل الإعلام العالمية في ظل استقدام أشهر نجوم كرة القدم، مقابل رواتب فلكية تعجز حتى أكبر الأندية الأوروبية عن دفعها.

رغم أن الأندية السعودية لم تكشف عن قيمة الرواتب التي تدفعها للاعبيها الجدد، ولا حتى قيمة العقود التي أبرمتها مع أنديتهم السابقة، لكن العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية كشفت عن أرقام ضخمة سيحصل عليهم الوافدون الجدد إلى المملكة.

ترتيب أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري السعودي:

في السطور التالية نستعرض ترتيب أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري السعودي، وفقا لشبكة "سكاي سبورت"، دون التطرق إلى الحسابات الأخرى كالحوافز والمكافآت وغيرها من الأمور الأخرى.

10- جوردان هندرسون (21 مليون يورو)
انضم لاعب وسط ليفربول السابق جوردان هندرسون إلى نادي الاتفاق في 27 يوليوالماضي، في عقد يمتد حتى يونيو 2026 براتب سنوي يبلغ 21 مليون يورو.
9- مالكوم (21 مليون يورو)
تعاقد نادي الهلال مع المهاجم البرازيلي مالكوم قادما من زينيت سانت بطرسبرغ الروسي في 26 يوليو الفائت، ويمتد عقده حتى موسم 2026-2027.

ولم يكشف الهلال عن قيمة الصفقة، لكن ألكسندر ميدفيديف رئيس زينيت، قال سابقا في تصريحات نقلتها وكالة (ريا نوفوستي) الروسية للأنباء، إن الفريق السعودي توصل لاتفاق لضم مالكوم مقابل 60 مليون يورو.

وبحسب "سكاي سبورتس"، فإن مالكوم لاعب برشلونة السابق سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 21 مليون يورو.

8- رياض محرز (29 مليون يورو)
نجح الأهلي السعودي من ضم النجم الجزائري رياض محرز في 28 يوليو، قادما من مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، بعقد يمتد لأربع سنوات.

ولم يكشف الناديان قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي الإنجليزي وافق على عرض بقيمة 35 مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين يورو متغيرات، فيما يصل راتبه السنوي إلى 29 مليون يورو.

7- خاليدو كوليبالي (35 مليون يورو)
تعاقد الهلال مع قلب الدفاع السنغالي يوم 25 يونيو بعد موسم وحيد قضاه كوليبالي مع تشيلسي، في صفقة بلغت 23 مليون يورو وبعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وبموجب العقد يتقاضى اللاعب راتبا سنويا يبلغ 35 مليون يورو، ليكون على لائحة المدافعين الأعلى دخلا في العالم.

6- ساديو ماني (38 مليون يورو)
انضم السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونيخ السابق إلى النصر يوم 1 أغسطس على أن يستمر مع الفريق حتى 2027.

ولم يكشف النادي السعودي عن التفاصيل المالية، لكن تقارير صحفية قالت إن النصر دفع 40 مليون يورو (43.85 مليون دولار) للحصول على خدمات ماني الذي كان يتبقى له عامان في عقده مع بايرن ميونيخ الألماني.

وطبقا لما ذكرته "سكاي سبورتس"، فإن راتب ماني السنوي سيكون 38 مليون يورو.

5- مارسيلو بروزوفيتش (41 مليون يورو)
تعاقد نادي النصر مع اللاعب الكرواتي بروزوفيتش في 3 يوليو قادما من إنتر ميلان الإيطالي، الذي وصل برفقته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وسيتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 41 مليون يورو.

4- نغولو كانتي (100 مليون يورو)
كان انتقال لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي إلى نادي الاتحاد، بطل الدوري السعودي، يوم 21 يونيو، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي، وارتبط معه بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ومن المقرر أن يحصل على راتب سنوي ضخم مع نادي الاتحاد يصل إلى 100 مليون يورو.

3- نيمار (من 150 إلى 400 مليون يورو)
حقق نادي الهلال السعودي، صفقة مدوية في 15 أغسطس بتعاقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل رسوم انتقال اقتربت من 100 مليون يورو.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الهلال اتفق مع المهاجم البالغ 31 عاما، على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) خلال موسمين.

فيما قال الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو إن راتب نيمار سيكون أعلى من ذلك بكثير، إذ سيتقاضى 300 مليون دولار خلال عامين، وقد يصل إلى 400 مليون مع الإضافات، بينما أكدت "سكاي سبورتس" أن راتب نيمار السنوي يبلغ 151 مليون يورو.

2- كريم بنزيما (200 مليون يورو)
نجح نادي الاتحاد في 6 يونيو، بالتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

ولم يعلن النادي السعودي تفاصيل القيمة المالية للعقد الذي يمتد لثلاث سنوات، لكن "سكاي سبورت" أشارت إلى أنه سيحصل على راتب خيالي قد يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

1- كريستيانو رونالدو (200 مليون يورو)
كان الأسطورة البرتغالي رونالدو أول الوافدين إلى السعودية حينما انضم لنادي النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وتحديدا يوم 30 ديسمبر، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويمتد عقد رونالدو مع النصر حتى عام 2025، وبموجب العقد يحصل "الدون" على راتب سنوي يزيد على 200 مليون يورو، إضافة إلى مزايا وإضافات أخرى.

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
التربية تعلق على موعد بدء العام الدراسي الجديد
24.73%
15:31 | 2023-08-17
التربية تعلق على موعد بدء العام الدراسي الجديد
15:31 | 2023-08-17
مكتب السيستاني يحدد أول أيام شهر صفر
20.78%
12:51 | 2023-08-17
مكتب السيستاني يحدد أول أيام شهر صفر
12:51 | 2023-08-17
الداخلية تحيل ضابطين الى التقاعد بعد اخلالهما بالسلوك المهني
16.11%
15:01 | 2023-08-17
الداخلية تحيل ضابطين الى التقاعد بعد اخلالهما بالسلوك المهني
15:01 | 2023-08-17
خبر وفاة الفنان &quot;ياس خضر&quot; يشعل مواقع التواصل.. ما الحقيقة؟
13.04%
02:49 | 2023-08-17
خبر وفاة الفنان "ياس خضر" يشعل مواقع التواصل.. ما الحقيقة؟
02:49 | 2023-08-17
أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
12.98%
07:02 | 2023-08-17
أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
07:02 | 2023-08-17
بسفرة سياحية.. ثلاثة اشخاص يشتركون باغتصاب وقتل زميلهم في البصرة
12.37%
11:41 | 2023-08-17
بسفرة سياحية.. ثلاثة اشخاص يشتركون باغتصاب وقتل زميلهم في البصرة
11:41 | 2023-08-17
المزيد
تضييق للحريات
تضييق للحريات
أمن للبيانات
أمن للبيانات
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

اهالي حي الغدير يعانون نقص المياه والكهرباء
Play
اهالي حي الغدير يعانون نقص المياه والكهرباء
06:30 | 2023-08-18
توجيه باستبعاد محصولي الارز والذرة الصفراء من الخطة الصيفية
Play
توجيه باستبعاد محصولي الارز والذرة الصفراء من الخطة الصيفية
06:00 | 2023-08-18
قاآني في العراق.. زيارة مرقد الامام الحسين ع بكربلاء (فيديو)
Play
قاآني في العراق.. زيارة مرقد الامام الحسين ع بكربلاء (فيديو)
05:50 | 2023-08-18
طريق قناة الجيش..تخسفات وحفر تتسبب بحوادث مميتة
Play
طريق قناة الجيش..تخسفات وحفر تتسبب بحوادث مميتة
05:30 | 2023-08-18
تخوف من فرق سعر الدولار بين الرسمي والموازي
Play
تخوف من فرق سعر الدولار بين الرسمي والموازي
04:50 | 2023-08-18
عمال البناء.. صعوبات عديدة وغياب القوانين لحمايتهم
Play
عمال البناء.. صعوبات عديدة وغياب القوانين لحمايتهم
04:28 | 2023-08-18
مراقبون : التيار الصدري سيشارك في الانتخابات المحلية وفق احتمالين
Play
مراقبون : التيار الصدري سيشارك في الانتخابات المحلية وفق احتمالين
04:20 | 2023-08-18
تركيا تضع ستة شروط على بغداد لاستئناف تصدير النفط
Play
تركيا تضع ستة شروط على بغداد لاستئناف تصدير النفط
04:10 | 2023-08-18
بالفيديو.. هل تعلم أن الإفراط في شرب الماء يمكن أن يكون خطيرا
Play
بالفيديو.. هل تعلم أن الإفراط في شرب الماء يمكن أن يكون خطيرا
10:00 | 2023-08-17
دعوات للمشاركة الفاعلة في الانتخابات للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني‎
Play
دعوات للمشاركة الفاعلة في الانتخابات للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني‎
05:00 | 2023-08-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.