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صنع أمجاد المغرب وإشبيلية.. من هو ياسين بونو حارس الهلال السعودي الجديد؟

رياضة

2023-08-18 | 06:00
صنع أمجاد المغرب وإشبيلية.. من هو ياسين بونو حارس الهلال السعودي الجديد؟
954 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الهلال السعودي، الخميس 17 أغسطس/آب 2023، تعاقده مع الحارس المغربي ياسين بونو قادماً من إشبيلية الإسباني.

فما أصل ياسين بونو، ومن هي عائلة ياسين بونو، وهل ياسين بونو متزوج؟

الهلال يعلن صفقة ياسين بونو
وقال النادي السعودي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي والمعروفة سابقاً باسم تويتر: "أتم مجلس إدارة شركة نادي الهلال إجراءات التوقيع مع حارس منتخب المغرب وفريق إشبيلية الإسباني ياسين بونو".

وأضاف: "يمتد عقد بونو لمدة ثلاثة مواسم رياضية وذلك حتى عام 2026".

وكان الهلال قد أعلن عبر المنصة ذاتها تعاقده مع الحارس، قائلاً: "ديماً هلال.. ديماً أزرق" مع فيديو للحارس بونو بقميص الفريق.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الصفقة كلفت الهلال نحو 20 مليون يورو (22.84 مليون دولار).

وكان بونو (32 عاماً)، ضمن تشكيلة المغرب التي تأهلت إلى المربع الذهبي لكأس العالم 2022.

كانت وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن الحارس المغربي لم يعد إلى إشبيلية عقب خسارة كأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر سيتي الأربعاء، ليسافر من اليونان إلى السعودية.
 


وأوضحت صحيفة ماركا أن بونو لم يعد مع طائرة فريق إشبيلية إلى المدينة الأندلسية لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقد مع الهلال والذي يتضمن حصوله على راتب بقيمة 12 مليون يورو سنوياً.

وشارك بونو مع بطل الدوري الأوروبي في مباراة السوبر التي انتهت بالتعادل 1-1 في أثينا قبل أن يتفوق سيتي بركلات الترجيح.

وقضى بونو أربعة مواسم في إشبيلية وقاده للفوز بالدوري الأوروبي مرتين والتأهل لدوري الأبطال أربع مرات متتالية، كما لعب دوراً بارزاً في إنجاز المغرب التاريخي بالتأهل للدور قبل النهائي بكأس العالم 2022 في قطر.

أصل ياسين بونو
وُلد ياسين في مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية لأبوين مغربيين، يعود أصل ياسين بونو إلى مدينة فاس، والده مهندس دولة ومدرس في مدرسة "الحسانية" للأشغال العامة.
 


كما قلنا يعود أصل ياسين بونو إلى مدينة، لكن هاجرت عائلة ياسين بونو إلى كندا التي وُلد فيها في 5 أبريل/نيسان 1991.

بعدها عادت عائلة ياسين بونو إلى المغرب، وفي سن الثامنة التحق بأكاديمية الوداد الرياضي في الدار البيضاء؛ ليبدأ مسيرته الكروية. بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الوداد الرياضي، وفي يونيو/حزيران 2012 انتقل إلى أتلتيكو مدريد، وفي سبتمبر/أيلول 2014 انتقل إلى ريال سرقسطة على سبيل الإعارة، وفي يوليو/تموز 2016 انتقل إلى نادي جيرون.

يعد ياسين بونو واحداً من أفضل حراس المرمى في تاريخ المنتخب المغربي، وأحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وذلك بفضل انتظام أدائه.

وأصبح في فترة وجيزةٍ أحد أعمدة الفريق الأندلسي الذي انضم إليه في سبتمبر/أيلول 2019، قادماً من نادي جيرونا معاراً، قبل أن يوقع وثائق الانتقال نهائياً أواخر صيف 2020.

تألق مع إشبيلية في الدوري الأوروبي
وقاد بونو إشبيلية للفوز ببطولة الدوري الأوروبي مرتين، الأولى في عام 2020 بعد إزاحة مانشستر يونايتد الإنجليزي في نصف النهائي، ثم الفوز في النهائي على حساب إنتر ميلانو الإيطالي.

أما الثانية فكانت عام 2023، حين تفوق في المباراة النهائية على روما الإيطالي بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل 1-1 في الأشواط الأصلية والإضافية، وكان نجم المباراة الأول هو بونو.

وقبل ذلك أقصى الفريق الأندلسي يوفنتوس من الدور نصف النهائي، ومانشستر يونايتد من الدور ربع النهائي.

فوز ياسين بونو بجائزة زامورا
تُوج الحارس المغربي ياسين بونو بجائزة زامورا التي تُمنح لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني، وذلك خلال موسم 2021-2022، ليمنح إشبيلية أول جائزة فردية بمركز حراسة المرمى، في تاريخ الفريق الأندلسي، وفق ما ذكره موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.
ونال بونو جائزة "زامورا" بعد مشاركته في 31 مباراة بالدوري الإسباني لموسم 2021-2022، استقبل خلالها 24 هدفاً فقط (0.77 هدف في المباراة الواحدة)، كما خرج بشباك نظيفة في 13 مباراة.

وتفوق بونو على البلجيكي تيبو كروتوا، حارس مرمى ريال مدريد، الذي اهتزت شباكه 29 مرة في 36 مباراة (0.81 هدف في المباراة الواحدة)، وعلى الأرجنتيني جيرونيمو رولي، حارس مرمى فياريال، الذي دخل مرماه 28 هدفاً في 32 مباراة (0.87 هدف في المباراة الواحدة).

ويُعتبر بونو أول حارس عربي يفوز بالجائزة، وثاني إفريقي بعد الكاميروني جاك سونغو، الذي حصل عليها في موسم 1996-1997 بألوان فريق ديبورتيفو لاكورونيا.

تحدى الظروف الصعبة في البدايات
حسب "newarab" لم تكن بداية ياسين بونو سهلة كما تبدو، فقد عانى الحارس المغربي من العديد من الانتقادات بعد انتقاله إلى الفريق الأندلسي في موسم 2019-2020، إذ كان الحارسَ الثاني خلف الحارس التشيكي "توماس فاسليك"، لكن استطاع أن يبرز جدارته ليصبح من الأسماء اللامعة في الفريق.

لم تكن بدايته بالسهلة؛ إذ تدرج بونو في الفئات الشابة للوداد البيضاوي بين 1998 و2009، قبل صعوده في 2010 للفريق الأول، لكنه عاش طويلاً في ظل الحارس الدولي نذير المياغري.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حين كان الوداد يستعد للسفر إلى تونس لخوض مباراة الإياب الحاسمة أمام الترجي التونسي ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا، تعرض المياغري لإصابة، ليدفع مدرب الوداد بالحارس البالغ 20 عاماً، في التشكيلة الأساسية خلال المواجهة التي خسرها الوداد بهدف وحيد.

حسب "الجزيرة"، كان موسم 2012-2013 أول منعرج كبير في مشوار الحارس المغربي عندما انتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، تحت قيادة مدربه الأسطوري دييغو سيميوني، لكنه وجد أمامه صعوبات كبيرة ليلفت اهتمام المدرب الأرجنتيني، وذلك في ظل وجود البلجيكي "تيبو كورتوا" آنذاك في المرمى.

بعد مرور موسمين معاراً، انضم ياسين بونو إلى نادي جيرونا في الدرجة الثانية، بداية موسم 2016-2017، ونجح معه في الصعود للدوري الإسباني الممتاز لأول مرة بتاريخ النادي، واستمر معه في الموسم التالي، الذي حقق فيه انتصاراً تاريخياً على حساب ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

ياسين بونو نجم مونديال قطر 2022
كانت بداية ياسين بونو مع الفريق الوطني المغربي في 14 أغسطس/آب سنة 2013 عندما منحه المدرب الوطني حينها "رشيد الطاوسي" الفرصة ليحمل القميص المغربي، في مباراة ودية ضد منتخب بوركينا فاسو، انتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف واحد.

منذ 2013 خاض ياسين بونو قرابة 50 مباراة دولية مع أسود الأطلس، إذ شارك في كأس أمم إفريقيا سنة 2019 وتمكن من الوصول إلى دور الثامن، ونسخة 2022 من السابقة نفسها، التي تمكن فيها المنتخب المغربي من بلوغ ربع النهائي، ليخسر أمام مصر بهدفين مقابل هدف وحيد للمنتخب المغربي.

أما بخصوص المشاركات في كأس العالم، فقد شارك بونو في نسخة 2018 بروسيا التي لعب المغرب فيها في مجموعة صعبة، لكنه كان في الاحتياط بعد الحارس منير المحمدي؛ إذ لعب المباراة الأخيرة للمنتخب المغربي ضد إسبانيا والتي انتهت بالتعادل "2-2".

وخطف بونو الأضواء خلال مونديال قطر 2022، وساهم في احتلال المنتخب المغربي المركز الرابع، وهو أفضل إنجاز يحققه منتخب عربي وإفريقي طوال تاريخ البطولة.
هل ياسين بونو متزوج؟
بعدما تحدثنا عن أصل ياسين بونو وعائلته، حان الدور على السؤال الذي يطرح في الكثير من الأوساط: هل ياسين بونو متزوج؟

الإجابة نعم، اللاعب المغربي ياسين بونو متزوج كما أن لديه ابناً واحداً. بحسب بعض المصادر الصحفية، فإن ياسين بونو متزوج من سيدة مغربية الجنسية تدعى إيمان، وبحسب بعض المصادر، فإن زوجة اللاعب المغربي ياسين بونو تصغره بسنة واحدة. ولقد انتشرت هذه المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة رداً على أسئلة بعض معجبي ومتابعي ياسين بونو عن حالته الاجتماعية.

إصابة ياسين بونو
في 12 مارس/آذار 2023، وقعت إصابة ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية خلال مباراة فريقه ضد ضيفه ألميريا في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني الموسم الماضي، استدعت نقله فوراً إلى المستشفى.

اصطدم بونو بلاعب نادي ألميريا سرديان بابيتش ثم بزميله البرازيلي أليكس تيليس في الدقيقة الـ32 قبل أن يسقط على الأرض، في لقطة حبست أنفاس عشاق كرة القدم حول العالم.

تدخل الطاقم الطبي لنادي إشبيلية لعلاج الحارس المغربي ثم تم نقله إلى خارج الملعب، ومن ثم إلى المستشفى بعد وضع دعامة طبية حول رقبته.

وأظهرت مقاطع فيديو تحية جماهير النادي الأندلسي لبونو بينما يحمله المسعفون إلى خارج أرضية الملعب.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، أكد نادي إشبيلية أن بونو كان يشعر بدوار لكن حالته مستقرة، وبالفعل عاد إلى الملاعب مرة أخرى.
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