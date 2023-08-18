رسمياً.. ليفربول يعلن ضم واتارو إيندو

واتارو إيندو صاحب الـ 30 عامًا كان لديه عقد مع شتوتجارت المنافس في الدوري الألماني الدرجة الأولى، ينتهي بحلول يونيو 2024، قبل أن ينتقل رسميًا إلى صفوف ليفربول.ووفقًا لما أكده بيان الريدز، فقد وقع لاعب خط الوسط الياباني إيندو على عقود انتقاله إلى ملعب أنفيلد، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية التي خضع لها مع الريدز.إيندو سيشغل المركز رقم 6 ضمن تشكيلة حُمر الميرسيسايد في الموسم الحالي 2023/2024، حيث يبحث الريدز عن لاعب في هذا المركز منذ رحيل البرازيلي فابينيو إلى اتحاد جدة السعودي خلال ميركاتو الصيف الحالي.وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فقد وقع واتارو إيندو مع الريدز عقد يمتد لـ 4 مواسم، على أن يرتبط بملعب أنفيلد حتى عام 2027.وبلغت قيمة انتقال إيندو إلى الفريق الإنجليزي، قرابة الـ 19 مليون يورو، وفقًا لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” العالمية في تقاريرها خلال الساعات الأخيرة.ما هي صفقات ليفربول صيف 2023 ؟خلال نافذة انتقالات صيف 2023، نجح نادي ليفربول في حسم صفقتين فقط، حيث كانت البداية مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر القادم من برايتون.ومن ثم، حصل ليفربول على توقيع المجري دومينيك سوبوسلاي من صفوف لايبزيج الألماني، لتدعيم خط وسط الفريق الأحمر.حيث تعتبر صفقة الياباني واتارو إيندو ثالث صفقات ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي جاءت أيضًا لتدعيم خط وسط الريدز.ماذا قدم واتارو إيندو مع شتوتجارت ؟انتقل الياباني إيندو إلى صفوف شتوتجارت في عام2020، وخلال تلك الفترة شارك معه في 133 مباراة وسجل 15 هدفًا وصنع 12 آخرين لزملائه.يعتبر إيندو قائد منتخب اليابان، حيث أصبح لاعبًا دوليًا في 2015، ولعب مع الساموراي 50 مباراة سجل خلالهم هدفين.