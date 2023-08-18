ليفربول يحسم جدل انتقال محمد صلاح إلى السعودية

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الاتحاد، حامل لقب الدوري السعودي، يتفاوض على ضم صلاح هذا الصيف، وأن العقبة وحيدة هي موافقة كلوب.وجاءت هذه التقارير بعد ظهور صلاح غاضبا عقب استبداله من قبل كلوب خلال تعادل ليفربول مع تشيلسي 1-1 يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي.وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "فترة الانتقالات الصيفية لا تزال مفتوحة، ونحن منفتحين على ضم لاعبين، حال كانت الظروف مواتية".وأضاف: "من جانبنا في ليفربول (فيما يخص المغادرين)، لن يحدث شيء على الإطلاق".وبذلك، يكون كلوب قد أغلق الباب أمام إمكانية رحيل صلاح خلال الصيف الحالي على الأقل.