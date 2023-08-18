رونالدو يسخر من راموس والسبب إنستغرام!

وتخطى راموس حاجز الـ60 مليون متابع على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، لينشر صورة احتفالا بهذا الرقم المميز.لكن رونالدو مازح المدافع الإسباني بتعليق ساخر، كتب فيه: "أنت بحاجة إلى صفر آخر للحاق بي"، مرفقا بـ"إموجي" ضاحك بعد الجملة.وأراد رونالدو الإشارة إلى الفارق الشاسع بينهما على موقع "إنستغرام"، إذ يعد الدولي البرتغالي الشخصية الأكثر متابعة على مستوى العالم بتجاوزه 600 مليون متابع.وحظي تعليق الهداف التاريخي لكرة القدم وريال مدريد، على إعجاب أكثر من 600 ألف شخص، وتفاعل الكثير عليه، بتعليقات تخطت الـ17 ألف تعليق.وتزامل رونالدو وراموس في ريال مدريد على مدار 9 سنوات حتى رحيل البرتغالي إلى يوفنتوس في صيف 2018.