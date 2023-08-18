حارس باريس ينطق بعد 82 يوما من الغيبوبة

وقال ريكو في تصريحات لوسائل الإعلام، عقب خروجه من المستشفى "أشعر أنني بحالة جيدة".وأضاف "لا زلت بحاجة لقضاء بضعة أشهر أخرى، للتعافي بهدوء وسلام في المنزل".من جانبه، علق لويس إنريكي مدرب البي إس جي، في مؤتمر صحفي "أتمنى لريكو أن يتعافى سريعا، وكامل الدعم له ولأسرته".وغادر ريكو (29 عاما) المستشفى بعد دخوله في غيبوبة بدأت قبل 82 يوما.وسقط حارس المرمى الإسباني من على حصانه في 28 مايو/آيار الماضي، أثناء قضاء إجازة في مسقط رأسه بإشبيلية.واضطر النادي الباريسي، للتعاقد مع الحارس أرناو تيناس، ليكون ثانيا خلف الإيطالي جيانلويجي دوناروما.ويتواجد أيضا الحارس الثالث، ألكسندر لوتيلييه، بينما تبقى أيام الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، داخل حديقة الأمراء، معدودة.وقضى، نافاس، النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى نوتنجهام فورست