حقيقة انتقال فاتي من برشلونة إلى مدريد

وخلال المؤتمر الصحفي لتشافي قبل لقاء قادش، المقرر الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من الليجا، تلقى المدرب الإسباني سؤالا عن كلمات نظيره في الفريق الملكي، كارلو أنشيلوتي، بخصوص اللاعب الشاب.وسُئل أنشيلوتي في مؤتمر صحفي آخر، اليوم الجمعة، عن فرص التعاقد مع أنسو فاتي، فقال: "إنه لاعب شاب وموهوب، وينتظره مستقبل باهر.. هذا كل ما يمكنني قوله".ومن جانبه، علق تشافي: "فاتي لمدريد؟ هل تمزح؟ لقد كنت صريحا للغاية الأسبوع الماضي.. فاتي تراث النادي الآن وفي المستقبل، لا يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحا".وتابع: "إنهم يولدون مناظرات عقيمة مع فاتي، وأنا لا أفهم ذلك.. إنه لاعب ينتمي إلى برشلونة، ونحن نعتمد عليه".وأردف: "فاتي في حالة جيدة، ونحن سعداء للغاية بأدائه، دعونا نأمل أن ينتهي كل هذا (شائعات انضمامه لمدريد) لأنه لا معنى له".وأتم مدرب البارسا: "لدينا موقف صعب مع مسألة اللعب المالي النظيف، إنه وضع معقد نكافح معه.. بإمكانك رؤيته في مسألة تسجيل اللاعبين.. وفي النهاية علينا تقييم الأمور، والرهان على أولويات الفريق، واتخاذ القرارات بناءً على ذلك".