جوارديولا: لا أجد حلا لتعويض دي بروين

واستهل جوارديولا المؤتمر الصحفي بالحديث عن تعافي الفريق، بعد حصد السوبر الأوروبي، الأربعاء الماضي، قائلا: "بالطبع نحن مستعدون، نحتاج إلى تلك التحديات، نواجه صعوبات في ظل الإصابات التي نعاني منها وجدول المباريات المزدحم".وعلق بيب على مواجهة نيوكاسل، قائلا: "هو فريق يتواجد في دوري الأبطال، وعندما تتأهل لدوري الأبطال، فهذا لكونك فريقا جيدا للغاية".وأضاف: "لم يصدق أحد ما حدث الموسم الماضي، وهم (نيوكاسل) يواصلون الآن، إيدي هاو صنع فريقا مذهلا للغاية، للعديد من الأسباب سواء في البناء أو التحولات أو الاستحواذ على الكرة، هم يسيطرون على كل شيء، ويمثلون اختبارا هائلا لنا".ووجه جوارديولا رسالة لجماهير ملعب الاتحاد، قائلا: "نأمل أن تحضر الجماهير بالسعة الكاملة وأن يبقوا معنا، نحن لسنا في أفضل لحظة، خصوصا في اللحظات السيئة، نرجو أن يبقوا معنا حيث نحتاج للصخب والدعم".وتحدث مدرب السيتي عن غياب جون ستونز، قائلا: "نعم سيغيب، وربما يشارك روبن (دياز)، أما جون فلم يشعر بالراحة في آخر حصة تدريبية، لا أعرف مدة غيابه".وعلق على كيفية تغطية غياب كيفين دي بروين، موضحا: "في الموسم الماضي، عندما استمر جوندوجان معنا، تعرض كيفين للإصابة، وكان علينا إجراء بعض التعديلات وإيجاد الحلول، ونحتاج للقيام بشيء مختلف، في الوقت الحالي لا أعرف".وواصل: "كان من المفترض أن نتدرب ولكن لا نملك الوقت، كنت أحتاج إلى يوم إضافي، لكن حسنًا نتقبل الأمر، هذا هو التحدي، هذا سبب فوزنا وهو قدرتنا على تخطي الصعاب".وأكمل جوارديولا: "دائمًا ما عانينا من قلة الوقت للتعافي بين اللقاءات، الآن علينا المحاولة أمام فريق يتمتع بالقوة البدنية وأحد أفضل الفرق في البريميرليج الآن إلى جانب ليفربول، ما يميز الفرق الكبرى هو كيفية تنافسها أثناء المشاكل".وتطرق إلى حالة جوليان ألفاريز وبرناردو سيلفا، قائلا: "جوليان لديه مشكلة ولا يشعر بالراحة، هو لاعب مهم، لكن لم يتمكن من اللعب في اليونان، سوى لمدة 15 أو 20 دقيقة، خصوصا أنه منفذ مميز لركلات الترجيح، أما برناردو فسيعود قريبًا، سيكون مستعدًا الأسبوع المقبل".