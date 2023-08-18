رسميا.. الاتحاد الإيطالي يكشف عن المدير الفني الجديد للمنتخب

وقال الاتحاد الإيطالي عبر موقعه على الإنترنت، إن "سباليتي سيتولى المسؤولية بدءا من أول أيلول المقبل".وأضاف رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا: "يحتاج المنتخب الوطني إلى مدرب عظيم وأنا سعيد جدا بأنه قبل المهمة. حماسه وخبرته من العوامل الرئيسية لمواجهة التحديات التي تنتظرنا في الأشهر المقبلة".ولم يوضح البيان تفاصيل عن عقد سباليتي.وقاد سباليتي (64 عاما) نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لأول مرة منذ 33 عاما، وخاض مسيرة تدريبية طويلة تشمل قيادة روما وإنتر ميلان وزينيت سان بطرسبرج الروسي.