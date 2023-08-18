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نيمار يعود لتشكيلة منتخب البرازيل في اطار تصفيات كأس العالم 2026
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف المدرب المؤقت لمنتخب البرازيل، فيرناندو دينيز، اليوم الجمعة، عن قائمة السيليساو لمواجهتي بوليفيا وبيرو، في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وشهدت القائمة غياب اللاعب الشاب فيتور روكي، إضافة إلى رافينيا نجم برشلونة الذي كان متواجدا في مونديال قطر 2022، بينما عرفت عودة نجم الهلال السعودي الجديد، نيمار دا سيلفا، الذي غيبته الإصابة لفترة.
وتستقبل البرازيل نظيرتها بوليفيا، يوم 8 أيلول المقبل، قبل أن تحل ضيفة على بيرو يوم 12 من نفس الشهر.
يذكر أن منتخب السامبا ودع مونديال 2022 من ربع النهائي، بعد السقوط أمام كرواتيا بركلات الترجيح.
وجاءت قائمة البرازيل كاملة كالتالي:
إديرسون - أليسون - بينتو - دانيلو - فانديرسون - كايو هنريكي - رينان لودي - جابرييل - ماركينيوس - إيبانيز - نينو - أندري.
كاسيميرو - جويلينتون - جيماريش - فيجا - نيمار - أنتوني - ماتيوس كونها - فينيسيوس جونيور - ريتشارليسون - رودريجو - جابرييل مارتينيلي.
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