https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-465103-638279900088398081.png
خسارة ثانية للنصر بالدوري السعودي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تعرض نادي النصر للخسارة على أرضه وبين جماهيره، أمام ضيفه التعاون (0-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
وسجل هدفي التعاون كل من المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا، ولاعب خط الوسط السعودي أحمد صالح باحسين في الدقيقتين (19، 90) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الأول بارك - ALAWWAL Park" بالعاصمة الرياض.
وكان نادي النصر قد استهل مشواره في الموسم الجديد لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين (2023-2024)، بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه الاتفاق (1-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين الماضي، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا