السيسي: لم نكن سببا في ازمة مصر الاقتصادية

وقال السيسي، في حديث خلال قيامه بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية: "الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر لم نكن سببا فيها لكنها ظروف عالمية".وأضاف: "أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الأسعار عالميا"، موضحا: "نحن محتاجون لاستيراد سلع أساسية، مثل القمح والذرة وزيت الطعام.وبين السيسي: "الحكومة تستهدف أن يكون لديها احتياطي من السلع الأساسية يكفي 5 أو 6 أشهر لمواجهة أي ظروف"، مؤكدا: "القيادة مصرّة على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية".وأشار الى ان "الحكومة تعمل حاليا على مجموعة إجراءات لتخفيف آثار الأزمة"، خاتما: "مصر تتسم سياستها الخارجية بالتوازن والاعتدال.. لا نتدخل في شؤون الآخرين".