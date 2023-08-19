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السيسي: لم نكن سببا في ازمة مصر الاقتصادية
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر "لم نكن سببا فيها، لكنها ظروف عالمية".
وقال السيسي، في حديث خلال قيامه بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية: "الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر لم نكن سببا فيها لكنها ظروف عالمية".
وأضاف: "أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الأسعار عالميا"، موضحا: "نحن محتاجون لاستيراد سلع أساسية، مثل القمح والذرة وزيت الطعام.
وبين السيسي: "الحكومة تستهدف أن يكون لديها احتياطي من السلع الأساسية يكفي 5 أو 6 أشهر لمواجهة أي ظروف"، مؤكدا: "القيادة مصرّة على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية".
وأشار الى ان "الحكومة تعمل حاليا على مجموعة إجراءات لتخفيف آثار الأزمة"، خاتما: "مصر تتسم سياستها الخارجية بالتوازن والاعتدال.. لا نتدخل في شؤون الآخرين".
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