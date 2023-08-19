السويد تحرز برونزية كأس العالم للسيدات

وسجلت ثنائية السويد كل من المهاجمة فريدولينا رولفو، ولاعبة خط الوسط كوسوفاره أسلاني، في الدقيقتين (30 من ضربة جزاء، و62) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "سونكورب - Suncorp Stadium" بمدينة بريسبان الأسترالية.بينما ستقام المباراة النهائية يوم غد الأحد، بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.