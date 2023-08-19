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السويد تحرز برونزية كأس العالم للسيدات
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
احرز منتخب السويد، اليوم السبت، الميداليات البرونزية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2023 للسيدات، بفوزه على نظيره الأسترالي (2-0) في مباراة تحديد المركز الثالث.
وسجلت ثنائية السويد كل من المهاجمة فريدولينا رولفو، ولاعبة خط الوسط كوسوفاره أسلاني، في الدقيقتين (30 من ضربة جزاء، و62) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "سونكورب - Suncorp Stadium" بمدينة بريسبان الأسترالية.
بينما ستقام المباراة النهائية يوم غد الأحد، بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.
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