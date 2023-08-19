رسميا.. اهلي جدة يعلن عن ابرام صفقة عالمية جديدة

وذكرت تقارير صحفية إيطالية، انه "أتم الأهلي اتفاقه مع أتالانتا على ضم ديميرال، مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات".وانضم ديميرال إلى أتالانتا في صيف 2021، قادما من يوفنتوس على سبيل الإعارة، قبل شراء عقده نهائيا، مقابل 21 مليون يورو في الموسم التالي.ولعب ديميرال 91 مباراة بالدوري الإيطالي، وسجل 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.وكان الأهلي قد تعاقد مع مدافع روما روجر إيبانيز، وجناح مانشستر سيتي رياض محرز، وألان سانت ماكسيمين من نيوكاسل يونايتد، ولاعب وسط برشلونة فرانك كيسي، ومهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو، وحارس تشيلسي إدوارد ميندي.