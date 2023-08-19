https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-465156-638280531985411054.png
رسميا.. اهلي جدة يعلن عن ابرام صفقة عالمية جديدة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف نادي أهلي جدة السعودي رسميا، اليوم السبت، عن تعاقده مع التركي ميريه ديميرال، مدافع أتالانتا، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وذكرت تقارير صحفية إيطالية، انه "أتم الأهلي اتفاقه مع أتالانتا على ضم ديميرال، مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات".
وانضم ديميرال إلى أتالانتا في صيف 2021، قادما من يوفنتوس على سبيل الإعارة، قبل شراء عقده نهائيا، مقابل 21 مليون يورو في الموسم التالي.
ولعب ديميرال 91 مباراة بالدوري الإيطالي، وسجل 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.
وكان الأهلي قد تعاقد مع مدافع روما روجر إيبانيز، وجناح مانشستر سيتي رياض محرز، وألان سانت ماكسيمين من نيوكاسل يونايتد، ولاعب وسط برشلونة فرانك كيسي، ومهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو، وحارس تشيلسي إدوارد ميندي.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا