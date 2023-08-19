غوارديولا يهاجم منتقدي السعودية: عندما تطرق الباب الجميع يفرش السجاد الأحمر

وقال مدرب مانشستر سيتي خلال تصريحات ان "الجميع ينتقد السعودية، لكن كبار أندية أوروبا "تهرع" للدوري السعودية من أجل بيع لاعبيها بأسعار "متضخمة".وأضاف: "الكل يشتكي من السعودية، ولكن عندما تطرق السعودية الباب، الجميع يفرش السجاد الأحمر".واوضح غوارديولا: "الأندية الأوروبية تجيب قائلة ماذا تريدون يا أصدقائي؟ سأبيعكم ما تريدون بسعادة بالغة".وشدد منتقدا: "ينتقدون لكن جميعهم يفتحون الأبواب على مصراعيها".ووجهت بعض وسائل الإعلام الغربية هجوما على حملة الانتقالات الكبيرة التي أجرتها أندية السعودية، من أجل التعاقد مع نجوم في أوروبا، مثل نيمار وساديو ماني وكريم بنزيمة.