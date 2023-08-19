هكذا قدم الهلال السعودي نيمار (فيديو)

وشهد الحفل استخدام مكثف للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة لاعبي النصر والاتحاد على التوالي.



كما شهد الحفل كذلك تقديم الجناح البرازيلي مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو المنضمين حديثا لـ"كبير آسيا".

ووصل نيمار البالغ 31 عاما مساء الجمعة إلى الرياض واضعا وشاحا أزرق اللون بألوان قميص الهلال، أحد أكثر الأندية السعودية شعبية، حيث لاقى استقبالا حافلا بمطار الطيران الخاص.وأقام الهلال، الفائز بالدوري السعودي 18 مرة (رقم قياسي) وبطولة دوري أبطال آسيا 4 مرات (رقم قياسي)، حفلا ضخما لتقديم نيمار مساء السبت قبل انطلاق مباراته في المرحلة الثانية من الدوري أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج في الرياض.وبعد ظهر السبت، بدأ جمهور الهلال الملقّب في السعودية باسم "الزعيم"، والكثير منهم يرتدون قمصانه الزرقاء في التوافد على الملعب، حيث رفع المشجعون تيفو (شعار يرسمه المشجعون على المدرج) يحمل وجه نيمار.ونيمار هو "الهداف التاريخي" لمنتخب البرازيل متعادلا مع الأسطورة بيليه مع 77 لكل منهما.وبات الهلال ثاني أكثر أندية العالم إنفاقا في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية بمبلغ 289 مليون يورو بعد تشلسي الإنكليزي، حسب تقديرات موقع "ترانسفر ماركت" المعني بانتقالات اللاعبين.