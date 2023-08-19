بعد تعثر صفقة زيلينسكي.. الأهلي السعودي يحاول خطف نجم باريس

وشهد صيف 2023، نجاح "الراقي" في إبرام 6 صفقات عالمية متمثلة في السنغالي إدوارد ميندي والجزائري رياض محرز والبرازيليين روبرتو فيرمينو وروجيه إيبانيز والإيفواري فرانك كيسيه والفرنسي آلان سانت ماكسيمين.وأكدت تقارير صحفية سعودية وأخرى إيطالية أن إدارة الأهلي كثفت مفاوضاتها خلال الفترة الأخيرة للتعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي.ورغم أن اللاعب أبدى رغبته في الانضمام لصفوف الأهلي، فإن إدارة نابولي رفضت رحيله بأي شكل من الأشكال عن طريق مطالب مالية ضخمة، جعلت "الراقي" ينسحب من الصفقة.ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مفاوضات الأهلي مع باريس سان جيرمان الفرنسي عادت بقوة بشأن التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.وأوضحت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار أن الأهلي توصل لاتفاق رسمي مع باريس سان جيرمان حول الصفقة على أن يتم الإعلان عنها في غضون أيام قليلة.محمد صلاح ينهي عقدته بهدف تاريخي في الدوري الإنجليزيويتبقى خضوع فيراتي لفحص طبي ثم توقيع العقود بشكل رسمي، حيث من المتوقع أن يوقع عقدا يمتد 3 سنوات، مقابل الحصول على 15 مليون يورو سنويا.جدير بالذكر أن الأهلي بدأ الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بشكل مثالي، حيث حقق الفوز (3-1) في أول مباراتين أمام الحزم والخليج.