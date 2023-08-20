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لأول مرة بتاريخ النادي.. ميسي يُحقق لقب كأس الدوريات لميامي (فيديو)

رياضة

2023-08-20 | 01:19
لأول مرة بتاريخ النادي.. ميسي يُحقق لقب كأس الدوريات لميامي (فيديو)
1,678 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

اقتنص فريق إنتر ميامي لقب بطولة كأس الدوريات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره ناشفيل بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم الأحد.

وانتهت مباراة إنتر ميامي وناشفيل بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يفوز الأول بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9، في المباراة النهائية من بطولة كأس الدوريات.
 


وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لفريق إنتر ميامي في الدقيقة 23، قبل أن يدرك ناشفيل التعادل في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب فافا بيكولت، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
 


ونجح إنتر ميامي في تحقيق الانتصار بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9، ليتوج الفريق بأول لقب في تاريخه منذ تأسيس النادي.
 


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