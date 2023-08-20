لأول مرة بتاريخ النادي.. ميسي يُحقق لقب كأس الدوريات لميامي (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



اقتنص فريق إنتر ميامي لقب بطولة كأس الدوريات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره ناشفيل بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم الأحد.

وانتهت مباراة إنتر ميامي وناشفيل بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يفوز الأول بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9، في المباراة النهائية من بطولة كأس الدوريات. Este equipo 🫶🥹 pic.twitter.com/cXrFCf2fPc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023



وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لفريق إنتر ميامي في الدقيقة 23، قبل أن يدرك ناشفيل التعادل في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب فافا بيكولت، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لفريق إنتر ميامي في الدقيقة 23، قبل أن يدرك ناشفيل التعادل في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب فافا بيكولت، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. 1️⃣0️⃣ @LeaguesCup goals for our #10 👏👏#NSHvMIA | 0-1 pic.twitter.com/ELAqrPnMLb — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023



ونجح إنتر ميامي في تحقيق الانتصار بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9، ليتوج الفريق بأول لقب في تاريخه منذ تأسيس النادي. ونجح إنتر ميامي في تحقيق الانتصار بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9، ليتوج الفريق بأول لقب في تاريخه منذ تأسيس النادي. 🏆 TODOS JUNTOS 🏆 pic.twitter.com/tkcKKanjAs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023



