ميسي يصبح أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم

السومرية نيوز – رياضة



قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ناديه الجديد إنتر ميامي للتتويج ببطولة كأس الدوريات لكرة القدم، بعد الفوز في النهائي على فريق ناشفيل إس سي الأمريكي بركلات الترجيح (10-9)، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.



وتُقام بطولة كأس الدوريات بين أندية الدوريين الأمريكي للمحترفين والمكسيكي، وإحصائيًا، بات إنتر ميامي أول فريق أمريكي يفوز باللقب؛ بعدما تُوج كروز آزول وليون المكسيكيَين بأول نسختين في تاريخ البطولة، التي انطلقت عام 2019.



ويُعد هذا اللقب الـ 44 لميسي في مسيرته الاحترافية، على صعيد الأندية ومنتخب الأرجنتين الأول، ليصبح "البرغوث" اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم.



وتجاوز ميسي حصيلة زميله السابق في برشلونة، البرازيلي داني ألفيس، الذي تُوج بـ43 لقبًا، وبخصوص ذلك، كتب الحساب الرسمي لإنتر ميامي عبر منصة "إكس- تويتر سابقًا" للتواصل الاجتماعي: "تهانينا للقائد.. اللقب الأول مع النادي، 44 لقًبا في مسيرته، الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم".

👏 Felicidades capitán 👏



First trophy with the Club ✅

44th career trophy ✅

Most trophies won in fútbol history ✅ pic.twitter.com/CO6u9peHxA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023



وأحرز ميسي هدف ميامي الوحيد في المباراة النهائية، ليرفع حصيلة أهدافه في المسابقة إلى 10، مُتوجًا بجائزة "هداف البطولة" بفارق 3 أهداف عن صاحب المركز الثاني، وبفضل أدائه المميز وقيادته إنتر نحو اللقب، تُوج ميسي أيضًا بجائزة "أفضل لاعب في البطولة". وأحرز ميسي هدف ميامي الوحيد في المباراة النهائية، ليرفع حصيلة أهدافه في المسابقة إلى 10، مُتوجًا بجائزة "هداف البطولة" بفارق 3 أهداف عن صاحب المركز الثاني، وبفضل أدائه المميز وقيادته إنتر نحو اللقب، تُوج ميسي أيضًا بجائزة "أفضل لاعب في البطولة".

وحجز انتر ميامي أيضا بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس كونكاكاف 2024.



يُذكر أن ميسي انضم إلى إنتر ميامي هذا الصيف 2023، عبر صفقة مجانية، بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السابق، باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويضم أيضا دولاب بطولات ميسي، كل من: 10 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و7 كؤوس ملك إسبانيا، و8 كؤوس سوبر إسباني، و3 كؤوس عالم للأندية، و3 كؤوس سوبر أوروبي، وكأس العالم، والفايلنسيما (كأس الأبطال كونميبول–يويفا)، وكوبا أمريكا، وذهبية الأولمبياد، وكأس العالم تحت 20 عامًا، ولقبين للدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.



