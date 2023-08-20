الأولمبي العراقي يكمل تحضيراته لمواجهة نظيره السوداني غداً

وقال مدير المنتخب الأولمبي جبار هاشم إن منتخبنا الاولمبي يواصل تحضيراته بهمة عالية خلال معسكره المقام حاليا في البصرة ويستمر حتى مطلع الشهر المقبل ويتخلله إجراء أربع مباريات، مشيرا الى ان السودان سيكون اول المنتخبات التي سنواجهها، وقد وصل الى البصرة أمس قادما من بغداد، وسيلتقيه أولمبينا يوم غد الاثنين، ثم نلاعب الضيوف في كلاكيت ثان بالخامس والعشرين من الشهر الحالي.ولفت إلى أن الأولمبي سيلاعب نظيره اليمني في الثامن والعشرين من الشهر الحالي على ان يختتم مبارياته التجريبية بلقاء عمان في الـ 31 من اب الحالي.وأضاف: تأكد وصول المحترف آدم طالب بعد غد الثلاثاء، فيما تواجد الحارس كميل سعد مع الاولمبي خلال معسكر بغداد، بينما ننتظر موافقة المحترفين الاخرين على التواجد مع المنتخب خلال فترة التوقف الدولي (فيفا داي) وبحسب حاجة المدرب شنيشل لعدد من الأسماء، "مستدركا"، ان معظم المحترفين الذين شاركوا في بطولة غرب اسيا سيتواجدون مع المنتخب خلال فترة المنافسات الدولية من 3 ولغاية 12 ايلول المقبل، مؤكدا ان شنيشل سيبعث بالقائمة النهائية قبل 10 أيام من انطلاق البطولة إلى اللجنة المنظمة في الكويت.وبشأن إبعاد بعض اللاعبين من معسكر المنتخب، قال: إن الكابتن شنيشل معروف بصرامته والتزامه بانضباط اللاعبين داخل وخارج الملعب، وللأسف فإنه تم إبعاد حارس منتخبنا الشبابي لخروجه عن الضوابط المعمولة بالرغم من كونه شاباً وينتظره مستقبل واعد، الا ان هذه العقوبة لا بد منها حتى تكون درسا يستفيد منه مستقبلاً مع الآخرين.