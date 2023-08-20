ميسي قريب من التتويج بلقب أخر مع انتر ميامي.. ماذا تعرف عن كأس لامار هانت؟

السومرية نيوز – رياضة



بعد نجاح فريق إنتر ميامي بقيادة الاسطورة ليونيل ميسي في التتويج ببطولة كأس الدوري الأمريكي – المكسيكي "كأس الدوريات" لأول مرة في تاريخه، فأن النادي الأمريكي سيلعب مباراة نصف نهائي كأس "لامار هانت" المفتوحة للولايات المتحدة أمام فريق سينسيناتي.







وتمكن إنتر ميامي سابقاً من إقصاء نادي برمنغهام لجيون في ربع نهائي البطولة (كأس لامار هانت 2023)، وفاز عليه 1-0.



و"لامار هانت المفتوحة" أو كأس أميركا المفتوحة، هي بطولة رسمية وطنية مفتوحة لجميع فرق الهواة والمحترفين في الولايات المتحدة، ويعود تاريخها إلى عام 1913، وهي أقدم مسابقة كأس وطنية حالية في كرة القدم الأمريكية، ومن بين أقدم المسابقات في العال ويشارك فيها قرابة 100 فريق مسجل لدى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.



والفائز في البطولة يتأهل مباشرة لدوري أبطال الكونكاكاف (كأس أبطال الكونكاكاف سابقًا)، وهي بطولة لأبطال الدوري والفائزين بالكأس من أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.



وحجز انتر ميامي مؤخراً بطاقة التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس كونكاكاف 2024، بعد التتويج ببطولة كأس الدوريات. وستكون مباراة إنتر ميامي المقبلة في نصف نهائي كأس لامار هانت المفتوحة للولايات المتحدة أمام فريق سينسيناتي، فجر يوم الخميس 24 أغسطس/أب 2023 في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت العراق.وتمكن إنتر ميامي سابقاً من إقصاء نادي برمنغهام لجيون في ربع نهائي البطولة (كأس لامار هانت 2023)، وفاز عليه 1-0.و"لامار هانت المفتوحة" أو كأس أميركا المفتوحة، هي بطولة رسمية وطنية مفتوحة لجميع فرق الهواة والمحترفين في الولايات المتحدة، ويعود تاريخها إلى عام 1913، وهي أقدم مسابقة كأس وطنية حالية في كرة القدم الأمريكية، ومن بين أقدم المسابقات في العال ويشارك فيها قرابة 100 فريق مسجل لدى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.والفائز في البطولة يتأهل مباشرة لدوري أبطال الكونكاكاف (كأس أبطال الكونكاكاف سابقًا)، وهي بطولة لأبطال الدوري والفائزين بالكأس من أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.وحجز انتر ميامي مؤخراً بطاقة التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس كونكاكاف 2024، بعد التتويج ببطولة كأس الدوريات.

أما بطولة كأس الدوريات (المتوج بها انتر ميامي) تُقام بين أندية الدوريين الأمريكي للمحترفين والمكسيكي، وإحصائيًا، بات إنتر ميامي أول فريق أمريكي يفوز باللقب؛ بعدما تُوج كروز آزول وليون المكسيكيَين بأول نسختين في تاريخ البطولة، التي انطلقت عام 2019.



ويُعد هذا اللقب الـ 44 لميسي في مسيرته الاحترافية، على صعيد الأندية ومنتخب الأرجنتين الأول، ليصبح "البرغوث" اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم.



وتجاوز ميسي حصيلة زميله السابق في برشلونة، البرازيلي داني ألفيس، الذي تُوج بـ43 لقبًا، وبخصوص ذلك، كتب الحساب الرسمي لإنتر ميامي عبر منصة "إكس- تويتر سابقًا" للتواصل الاجتماعي: "تهانينا للقائد.. اللقب الأول مع النادي، 44 لقًبا في مسيرته، الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم".



ويضم أيضا دولاب بطولات ميسي، كل من: 10 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و7 كؤوس ملك إسبانيا، و8 كؤوس سوبر إسباني، و3 كؤوس عالم للأندية، و3 كؤوس سوبر أوروبي، وكأس العالم، والفايلنسيما (كأس الأبطال كونميبول–يويفا)، وكوبا أمريكا، وذهبية الأولمبياد، وكأس العالم تحت 20 عامًا، ولقبين للدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.