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إسبانيا تتوج بكأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخها
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
توجت إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخها، بعد التغلب على إنجلترا بهدف دون رد، اليوم الأحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أستراليا.
وسجلت هدف إسبانيا الوحيد أولجا كارمونا في الدقيقة 29.
وافتتحت إسبانيا التسجيل في الدقيقة 29، بعدما تلقت كارمونا بينية داخل منطقة الجزاء عبر كالدينتي، لتسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.
وتحصلت إسبانيا على ركلة جزاء في الدقيقة 68 بعد الرجوع إلى تقنية الفار، والتي أظهرت وجود لمسة يد على والش.
ونفذت هيرموسو الركلة مسددة كرة أرضية على يسار إيربس، ولكن تألقت حارسة مرمى إنجلترا في التصدي لها.
وكادت جيمس أن تعاقب إسبانيا في الدقيقة 76، بتسديدة من داخل المنطقة تألقت كول في إبعادها إلى ركلة ركنية.
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