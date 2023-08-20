إسبانيا تتوج بكأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخها

وسجلت هدف إسبانيا الوحيد أولجا كارمونا في الدقيقة 29.وافتتحت إسبانيا التسجيل في الدقيقة 29، بعدما تلقت كارمونا بينية داخل منطقة الجزاء عبر كالدينتي، لتسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.وتحصلت إسبانيا على ركلة جزاء في الدقيقة 68 بعد الرجوع إلى تقنية الفار، والتي أظهرت وجود لمسة يد على والش.ونفذت هيرموسو الركلة مسددة كرة أرضية على يسار إيربس، ولكن تألقت حارسة مرمى إنجلترا في التصدي لها.وكادت جيمس أن تعاقب إسبانيا في الدقيقة 76، بتسديدة من داخل المنطقة تألقت كول في إبعادها إلى ركلة ركنية.