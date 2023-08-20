أستون فيلا يسحق إيفيرتون برباعية نظيفة في الجولة الثانية من "البريميرليج"

جاءت أهداف الفيلانز عبر جون ماكجين ودوجلاس لويز وليون بايلي وجون دوران في الدقائق 18 و24 و51 و75 على الترتيب.وبذلك يحصد فريق أستون فيلا أول 3 نقاط في البريميرليج هذا الموسم، في الوقت الذي يظل فيه إيفرتون بدون نقاط للخسارة الثانية هذا الموسم.وذكرت شبكة "أوبتا"، أن إيفرتون خسر أول مباراتين له في موسم واحد بالدوري، بدون أن يسجل ولا هدف، للمرة الثالثة فقط في تاريخ النادي ، بعد 1952-53 في الدرجة الثانية و1955-56 في دوري الدرجة الأولى.