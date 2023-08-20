بعد إعلان إصابته.. تحديد مدة غياب نيمار

وقدم الهلال، نيمار لجماهير الفريق، أمس السبت، قبل مباراة الفيحاء في الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.وعقب المباراة، أكد خورخي جيسوس، مدرب الهلال، أن نيمار لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة، وحتى الآن لم تتحدد مدة غيابه.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نيمار لا يزال لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها قبل 6 أشهر في الكاحل.وأضافت الصحيفة، أن ظهور نيمار الأول مع الهلال قد يكون في منتصف أيلول المقبل، وذلك بعد أن يتعافى بشكل كامل من إصابته.ولم يشارك نيمار في أي مباراة منذ 6 أشهر، بسبب إصابته التي تعرض لها مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.ويعد نيمار سادس صفقات الهلال الصيفية، بعد كلًا من مالكوم وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش وكاليدو كوليبالي وياسين بونو.