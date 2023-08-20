نيمار يبدأ تدريبات بدنية ضمن برنامج تأهيلي

وسجل نيمار، أول حضور له في تدريبات فريقه الجديد، بعدما تم تقديمه أمس للجماهير في حفل مبهر.وكان الفريق الهلالي استأنف تدريباته، الأحد، بعد مباراة الفيحاء، أمس في الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل 1-1.وأدى اللاعبون الذين شاركوا أمام الفيحاء تدريبات استرجاعية، فيما خاض باقي الفريق تدريبًا عاديًا تحت إشراف المدرب البرتغالي خورخي جيسوس.من جانبه شارك في التدريبات الجماعية المدافع متعب المفرج، لأول مرة منذ غيابه الطويل بسبب إصابة الرباط الصليبي في الموسم الماضي.وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي مؤخرا ليشارك في المران استعدادا للعودة إلى المباريات.