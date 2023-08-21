الشرطة يجدد عقد مدربه لموسم اضافي

وقال نادي الشرطة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز: "نجدد الثقة بالمدرب أحمد صلاح على رأس الهرم التدريبي لموسم إضافي".وسبق لصلاح العمل كمساعد مع المدرب المصري مؤمن سليمان، قبل أن يتولى المهمة في مرحلة الإياب من الموسم الماضي، ويقود القيثارة للتتويج باللقب قبل نهايته بجولة واحدة.كما ساهم صلاح رفقة مساعده حسين عبد الواحد من الوصول إلى نصف النهائي من بطولة الأندية العربية في مشاركة استثنائية لبطل العراق.يذكر أن الشرطة جدد عقود معظم لاعبيه من المحليين والمحترفين، باستثناء قائده علاء عبد الزهرة ومحترفه اليمني ناصر محمدوه.