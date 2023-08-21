التشكيلة الأساسية للمنتخب الأولمبي العراقي أمام نظيره السوداني

وتضمنت التشكيلة، حسن عباس بحراسة المرمى ومصطفى وليد وزيد تحسين وحسين عامر وكاظم رعد في خط الدفاع.وشارك كرار محمد، وامير احمد، ومنتظر عبد الأمير، وعلي جاسم، في خط الوسطاما خط الهجوم فتضمن زيدان عبد الجبار ورضا فاضل.وكلف الطاقم التحكيمي المؤلف من الدولي محمد سلمان واكرم علي وكرار عبد الكريم واحمد كاظم ومقيم الحكام مهدي فليح بقيادة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب البصرة الدولي.