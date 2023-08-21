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التشكيلة الأساسية للمنتخب الأولمبي العراقي أمام نظيره السوداني
Alsumaria Tv
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تنشر السومرية نيوز، التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي لمواجهة نظيره السوداني في المباراة الودية التي تجري مساء اليوم الاثنين في ملعب البصرة الدولي.
وتضمنت التشكيلة، حسن عباس بحراسة المرمى ومصطفى وليد وزيد تحسين وحسين عامر وكاظم رعد في خط الدفاع.
وشارك كرار محمد، وامير احمد، ومنتظر عبد الأمير، وعلي جاسم، في خط الوسط
اما خط الهجوم فتضمن زيدان عبد الجبار ورضا فاضل.
وكلف الطاقم التحكيمي المؤلف من الدولي محمد سلمان واكرم علي وكرار عبد الكريم واحمد كاظم ومقيم الحكام مهدي فليح بقيادة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب البصرة الدولي.
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