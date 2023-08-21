رغم أزمته.. نجم برشلونة يرفض الرحيل

يتمسك لاعب برشلونة بالاستمرار في صفوف البلوجرانا، رغم عدم تسجيله في قائمة الفريق للموسم الجديد، بحسب تقرير صحفي إسباني.







وأضافت: "تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، يضع ثقته في ألونسو بعد أدائه الجيد الموسم الماضي، وأيضًا لعدم وجود بديل له سوى أليخاندرو بالدي". وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ماركوس ألونسو، ظهير أيسر برشلونة، لا يفكر نهائيًا في المغادرة، رغم عدم تسجيله في قائمة الفريق حتى الآن، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، وغيابه عن أول مباراتين في الليجا، أمام خيتافي وقادش.وأضافت: "تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، يضع ثقته في ألونسو بعد أدائه الجيد الموسم الماضي، وأيضًا لعدم وجود بديل له سوى أليخاندرو بالدي".

وزادت: "رحيل سيرجينو ديست إلى آيندهوفن، واقتراب مغادرة الفرنسي كليمينت لينجليت، يمهد الطريق أمام برشلونة لقيد ألونسو خلال الأيام المقبلة".



وترددت أنباء قوية حول رغبة بعض أندية البريميرليج، في التعاقد مع ألونسو هذا الصيف.



ويرتبط ألونسو بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024، علمًا بأنه انضم للفريق الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع تشيلسي.