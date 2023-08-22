تفاصيل جديدة تخص مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

وأكدت الصحيفة أن النادي الفرنسي اتفق مع مبابي على تمديد عقده بالفعل، على أن يسمحوا له بالرحيل بمقابل مادي كبير.وأوضحت الصحيفة الإنجليزية بتقريرها أن العقد الجديد سيكون طويل الأمد، وسيحصل مبابي بموجبه على زيادة كبيرة في راتبه الحالي مع الفريق الباريسي.ولو لم يجدد مبابي عقده مع الفريق فقد عرض اللاعب أن يتنازل عن قيمة المكافأة الخاصة ببند الولاء والتي تبلغ حوالي 90 مليون يورو.وفي حال صدقت هذه الأنباء، ووافق مبابي على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ستكون بمثابة الصفعة الثانية لريال مدريد، بعد خذلان 2022، حين صدم الجمهور المدريدي بتراجعه عن ارتداء القميص الأبيض في صفقة انتقال حر، ليبقى مع ناديه حتى منتصف العام 2024 مع إمكانية التمديد لموسم آخر باتفاق الطرفين، ما تسبب في انقلاب الإعلام والجمهور المدريدي عليه، وجعل البعض يطالب بغلق صفحته نهائيا، إلى أن تجدد حبل الود مؤخرا، تحديدا في الأسابيع التي تلت بيانه الشهير عن رغبته في المغادرة عقب انتهاء عقده الحالي.