"يويفا" يكشف عن الكرة الرسمية لدوري الابطال

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقعه الرسمي صورة للكرة الرسمية، التي سيتم استخدامها في منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023 – 2024، بداية من مرحلة المجموعات.وتنطلق منافسات مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، في منتصف شهر ايلول القادم، حيث ستقام قرعة مرحلة المجموعات في 31 من شهر اب الجاري.