https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-465436-638283032423985962.png
"يويفا" يكشف عن الكرة الرسمية لدوري الابطال
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن الكرة الرسمية، التي سيتم استخدامها في منافسات دوري أبطال أوروبا.
ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقعه الرسمي صورة للكرة الرسمية، التي سيتم استخدامها في منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023 – 2024، بداية من مرحلة المجموعات.
وتنطلق منافسات مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، في منتصف شهر ايلول القادم، حيث ستقام قرعة مرحلة المجموعات في 31 من شهر اب الجاري.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا