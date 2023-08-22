جوارديولا يخضع لعملية جراحية وهذه مدة غيابه عن الفريق

وقال السيتي في بيان على موقعه الرسمي: "خضع اليوم المدرب بيب جوارديولا لعملية جراحية روتينية لعلاج مشكلة في الظهر، الجميع في مانشستر سيتي يتمنى الشفاء العاجل لبيب، ويتطلعون لرؤيته مرة أخرى في مانشستر قريبًا".فيما كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، عن عدد المباريات التى سيغيبها المدير الفنى الإسباني بيب جوارديولا، عن مانشستر سيتي، بعد إجراءه عملية جراحية لعلاج مشكلة فى الظهر".وأكدت سكاي، أن "بيب جوارديولا، لن يقود السيتي، خلال مواجتى شيفيلد يونايتد وفولهام فى الدوري الإنجليزي، فى الجولتين الثالثة والرابعة".